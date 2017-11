Fray Lenzi: “No tengo que explicar nada porque esto es un enorme error”

El martes 8 de noviembre, el dominico fray Luis Lenzi fue separado del colegio Cardenal Newman de Buenos Aires, por ”irregularidades” con algunos alumnos. Allí, viajaba frecuentemente para desarrollar sus tareas como confesor.

El director de la institución, Alberto Olivero, firmó un comunicado que manifiesta que “el padre Luis Lenzi ha sido exceptuado de las tareas que desempeñaba en el colegio debido al incumplimiento del código de conducta de la institución”. Además, habría sido encontrado en “situaciones irregulares” con algunos alumnos.

Lenzi, es oriundo de San Juan. Oficia misa en la iglesia de Santo Domingo, aunque, también fue separado de ese cargo. A través de un comunicado en la web, se dio a conocer que “el colegio (Santo Domingo) decidió dar por concluidas sus tareas pastorales”. Esto se realizó en toda la tarea pastoral con menores, por prevención.

El día siguiente, miércoles 9, Luis Lenzi, manifestó su opinión sobre el tema. Se mostró totalmente agradecido por los más de 1000 mensajes de apoyo que recibió. Además, dijo que todo era un error y, lo mejor que todos podían hacer, era rezar por él y por cada uno.

Mirá el mensaje completo:

Queridos guerreros, es impresionante la cantidad de mensajes desde ayer, comenzando en Buenos Aires y acá cuando salió por el diario, pero es impresionante. Ya van más de mil y pico de mensajes cariñosos, profundos, de chicos del colegio, de padres, de todos.

No tengo que explicar nada porque esto es un enorme error y va a pasar. Porque como no hay nada, cuando pase el vientito, desaparecen. Y, quizás si no hubiera pasado algo así bobo, no hubiera habido tantos mensajes, estarían ustedes rezando juntos un rosario así que el Señor saca de las cosas tontas, cosas muy bonitas y muy lindas. Estoy fuera de San Juan un tiempito para evitar la prensa y que pase un poquito allí el viento, pero ya volveré. Con tanta gente rezando, es algo muy lindo. Les agradezco mucho y es lo mejor que pueden hacer, pedir al Señor por mí y por cada uno de ustedes.