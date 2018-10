Desde el pasado fin de semana, las fuerzas de seguridad provinciales, Protección Civil y el municipio de Valle Fértil, trabajan para controlar los focos de incendio en las sierras de Las Tumanas, Valle Fértil. Durante la mañana de este jueves el comisario Carlos Heredia, de Bomberos de la Provincia, junto al comisario inspector Pedro Noriega y el intendente Omar Ortiz, sobrevolaron la zona en el helicóptero de la Provincia.

Según informe de Bomberos, se trata de un fuego de altura que afecta aproximadamente 5 kilómetros de largo por 3 km de ancho, todo sobre sierras. Su propagación es lenta hacia el noroeste, donde se dispondrá personal del destacamento de Bomberos de Valle Fértil, a cargo del oficial principal Rubén Castro. Hacia el sur el fuego no avanza debido que choca con el margen del río Las Tumanas.

Hacia el este tampoco hay propagación por carencia de monte y presencia de zona de quebradas, por lo que la Escuela de Agua Cercada no corre peligro. Hacia el oeste, zona de Sierras de Riveros, no habría peligro tampoco. Las zonas afectadas son conocidas como La Ensenada, La Cumbre y Bajo Las Talas. Cabe remarcar que no hay población en riesgo ni animales afectados.