Habló el viudo de Myriam Morales, la mujer asesinada en Pocito

“Ella no quería ir a ningún lado sola porque él la perseguía, la amenazaba y le decía que si era de él, no iba a ser de nadie. Siempre la acompañaba yo o algún otro pariente. El día que no la acompañamos, la mató”, con estas palabras Eduardo Martínez describió el temor con el que vivía su mujer que fue asesinada. El viudo cree que su mujer fue ultimada por un exnovio que venía acosándola desde hace tiempo.

En entrevista con radio Sarmiento el hombre contó que Mariano Valdez, la expareja de su mujer los perseguía al menos desde agosto del año pasado.