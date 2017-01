Hicieron un allanamiento para buscar un arma y encontraron cerca de 200 pastillas

El pasado 15 de enero personal policial de la Subcomisaría Asilta, a cargo del subcomisario Vicente Álvarez, fue hasta un domicilio ubicado en el interior del Loteo Santa Ana, en Pocito, donde un sujeto identificado como “El Pelado” Aranda habría agredido a un hombre.

En ese momento, el damnificado manifestó que el agresor, quien era su vecino, lo insultó y luego sacó un arma de fuego y con ella le pegó en la cabeza, provocándole una serie de lesiones.

Cuando los efectivos intentaron capturarlo, “El Pelado” Aranda trató de darse a la fuga pero finalmente a los pocos metros lograron detenerlo, aunque no pudieron secuestrar el arma de fuego.

Una vez en la subcomisaría, se logró determinar que el agresor era menor de edad, por lo que se hizo cargo del mismo la jueza María Julia Camus, titular del Segundo Juzgado de Menores.

Este lunes se ordenó el allanamiento en el domicilio del joven para buscar el arma. En la requisa, los efectivos no lograron hallarla, pero pudieron secuestrar aproximadamente 200 pastillas con el nombre de Tranquilan, Clonazepan, Tervalan y un frasco de Rivotril en gotas. Se trata de medicamentos que no tendrían receta y de los cuales no se pudo justificar la procedencia.

Según trascendió, ese domicilio fue allanado e varias oportunidades por personal de Drogas de la Policía de San Juan y de la Policía Federal, ya que el lugar sería conocido por comercializar estupefacientes.

En el procedimiento colaboraron el personal de División Comando Radioeléctrico Sur, a cargo del comisario David Carbajal; personal de Unidad Operativa Ansilta, a cargo del oficial inspector Lucas Maldonado, todos bajo el mando del Jefe de la Unidad Regional Sur Comisario Inspector Silvio Reinoso.