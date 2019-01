“Mi hija se ponia mal cada vez que el enfermero se le acercaba”

“Cada vez que él entraba en su dormitorio ella se ponía mal, yo la notaba rara, el cuerpo se le ponía rígido”, con estas palabras Rosa, la madre de una nena de 1 años y 10 meses que habría sido abusada por un enfermero que la cuidaba, buscó explicar cuál era la reacción de su niña cada vez que sentía la presencia de este hombre que debía mantenerla con vida.

Uno de los profesionales que envió esta empresa es JJ Flores, un hombre de nacionalidad peruana que se desempeñaba como enfermero en la casa de la pequeña. “Los enfermeros tienen turnos de 12 horas entran a las 8 y salen a las 20, a esa hora ingresa el profesional que se queda toda la noche”, explicó Rosa.

La mamá contó que su niña tiene un síndrome genético con cardiopatía congénita y encefalopatía que traen acarreados problemas inmunológicos y no puede estar expuesta a posibles contagios. “Ni nosotros podemos estar mucho tiempo con ella porque podemos contagiarle algo”, explicó la mujer quien agregó que su hija duerme sola en una habitación acondicionada para ella y que pasa la noche junto al enfermero de turno que debe vigilar su sueño.

Justamente en una de estas guardias fue que la pequeña presento un sangrado que parecía venir de la vagina. “En la mañana del 13 de diciembre cuando fui a ver a mi beba, note el sangrado y le pregunté a este enfermero si sabía por qué la nena había sangrado, este hombre Flores me dijo que no tenía idea”, relató la mamá.

Rosa agregó que aún antes de este sangrado ella ya había pedido que sacaran a este enfermero. “Me parecía que no estaba capacitado para atender a mi hija, ella tiene aparatología complicada, su estado es muy delicado”, aseguró y agregó que ella seguía notando comportamientos raros en su niña. “Se ponía mal cuando la tocabamos, especialmente si le acariciábamos las piernitas”.

Tras los sangrados la mamá le avisó a los médicos que le hicieran un análisis de orina para descartar una posible infección urinaria. Los resultados de este estudio dieron normal, fue entonces que los padres hicieron que el pediatra viera a la nena y fue este médico el que les sugirió un posible abuso.

El caso judicial recayó en el Cuarto Juzgado de Instrucción a cargo de Martín Heredia Zaldo, si bien ya le hicieron los peritajes a la nena, aun no ordenaron que el presunto abusador deba presentarse ante la Justicia.

La empresa que envió al enfermero a la casa de Rosa es la firma Servicio Médico Integral, que es la firma que ganó la licitación que organizó Desarrollo Humano para poder dar asistencia médica permanente a esta pequeña.

Rosa, la mamá de la presunta víctima, contó que se entrevistó con el abogado de esta empresa y que le dijeron que ellos iban a estar del “lado de la Justicia”, además dejaron de enviar a este enfermero que está bajo sospecha.

“El problema es que la firma no se volvió a comunicar conmigo, me dijeron que lo echaron de esta empresa y ahora hasta se puede volver a Perú”, aseguró la madre quien reconoció que teme que el enfermero no vaya preso. Mientras tanto, este diario intentó comunicarse con algún responsable de SIM, pero desde la empresa se limitaron a decir que el gerente no se encontraba en ese momento.