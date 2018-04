Impactante video: los vecinos atraparon a un ladrón y lo entregaron a la policía

En las últimas horas de este viernes un grupo de vecinos unidos logró apresar a un ladrón que acababa de atacar a un chico para robarle el celular. Todo ocurrió en el interior del barrio Felipe Cobas en Caucete, el delincuente fue entregado en mano a los efectivos policiales que fueron a detenerlo.

Todo el hecho quedó registrado en video por el periodista Ariel Rodríguez quien grabó todos los minutos previos a la llegada de la policía. Los mismos vecinos contaron que el delincuente “le pegó una piña” a un niño para robarle el celular y que la misma gente de la zona logró apresarlo. En las imágenes puede verse como el ahora detenido, le pide a los vecinos que lo dejen ir.

Ante la negativa de dejarlo huir el muchacho asegura que hace poco salió del Penal que robo para poder comer ya que no consigue trabajo a causa de los antecedentes penales que tiene. La gente, visiblemente molesta le dice al muchacho que porque no trabaja en las cosechas que ahí nadie le va a pedir certificado de antecedentes. El joven no responde a este consejo.

Ya después de varios minutos aprisionado en el piso y bajo el paso de otros dos jóvenes que lo sostienen, el malviviente comienza a pedir que lo dejen sentarse, la gente por temor a que se escape no le permite incorporarse hasta que llega el patrullero y la policía de lo lleva detenido.

El delincuente seguía diciendo que estaba cansado de estar tendido en el piso y cuando llegó la policía terminó pidiendo “poneme los ganchos nomás”, poco después fue trasladado a la comisaría.

Foto y video: Ariel Rodríguez