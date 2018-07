Impactantes fotos de un triple choque en el puente de Caucete

La espesa niebla de las primeras horas de este jueves causó un impactante choque en la zona del puente de Caucete. Según informaron desde la Comisaría 9º del departamento, en la zona de ruta 20, cerca del ingreso al departamento, chocados dos autos contra un colectivo de la línea 109.

Si bien el choque fue fuerte, no se registraron heridos de gravedad y solamente hubo daños en los vehículos que intervinieron en el siniestro. Otro de los factores que ayudó a que no hubiera heridos fue que en colectivo no tenía pasajeros en ese momento.