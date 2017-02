Investigan a un sujeto por el presunto abuso a una menor de 7 años

Una mujer, quien fue identificada como Roberta, llegó desde Neuquén hace una semana para visitar a sus familiares que viven en Rawson. Según su propio relato, el tío de su hija de 7 años habría intentado abusar de la menor.

De acuerdo a lo contado por la mujer en diálogo con Radio Sarmiento, ella se encontraba en una vivienda charlando con su marido y su cuñada cuando el hombre se levantó para ir al baño.

“Un rato después vino mi hija, blanca, con la mano en la boca, temblando. Le pregunté si había tenido una pesadilla y me dijo que no, que su tío le había dicho que les tocara las partes íntimas”, dijo Roberta al tiempo que agregó: “Ahí lo fui a buscar. Estaba en el baño, lo insulté, le pegué pero él me dijo que no había hecho nada”.

Al ser consultada sobre el estado de salud de la menor, de quien se reserva la identidad, Roberta aseguró que su hija está muy asustada por la situación que vivió. “No es la misma, está pendiente de todo, se levanta y no se quiere quedar sola”, cerró.

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría Villa Hipódromo, pero por el momento el sospechoso permanece en libertad.