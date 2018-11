Joven denunció que su exnovio la golpeó y el sujeto amenaza con quitarse la vida

En este último tiempo, las redes sociales han sido una herramienta fundamental para que mujeres puedan denunciar los maltratos recibidos por sus novios o ex. Esta semana se dieron a conocer varios hechos de violencia de género y Facebook arde por la gravedad de los sucesos.

El relato que dio Ornella Salmuni se basa en el trato que habría recibido de su exnovio Lucas Guardia. Luego de que se diera a conocer el hecho, el sujeto le mandó un mensaje a la joven haciendo alusión a que estaba pensando en quitarse la vida.

“Todo empezó cuando me invitó al cumpleaños de su amigo. Llegamos a la casa, nos bajamos, Lucas me miró y me dijo que parecía una puta cómo estaba vestida”, narró Ornella.

La joven expresó que huyó del lugar, pero que Guardia la habría llamado hasta que la muchacha atendió: “Empezá a correr que te mato”, fue lo que el hombre le habría dicho a Ornella. El relato continúa, ahora el escenario es una plaza cercana de dónde estaban: “cuando llegamos, me empezó a dar patadas en todo el cuerpo. Luego me llevó de nuevo a la casa de su amigo y como no quise entrar me empezó a pegar piñas en la cabeza y panza, ahí pensé que estaba muerta”, expresó la denunciante en las redes sociales.

La horrible situación que habría vivido Ornella no termina allí, sino que “Me hizo entrar como pudo al cumple y me dijo que vaya al baño y me vaya a lavar la cara porque estaba llena de sangre”, agregó. Luego de ahí, fueron a un boliche, y la joven intentó comunicarse con sus amigas: “Lucas se dio cuenta, me agarró del cuello y empezó a sacarme a las piñas”.

Para finalizar el relato, la joven contó que “desde ese día hasta el final de la relación, me aguanté situaciones de mierda, maltrato verbal, me decía que ojalá me muriera como mi amiga”.

