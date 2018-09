Cómo es la agenda de Macri desde éste este lunes en Nueva York

El presidente Mauricio Macri ya llegó a Nueva York para realizar una serie de gestiones en busca de inversiones. La agenda oficial comenzará el lunes a las 8 de la mañana – de Estados Unidos – desayunará en el Financial Times, a las 9:30 tendrá una reunión con el Grupo Bloomberg y al mediodía almorzará con empresarios inversores, según publicó Crónica.

Ya a la tarde, cerca de las 14.30, participará de un encuentro con miembros del Consejo de las Américas y de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Luego tendrá una reunión con su equipo de trabajo y a las 19 estará presente en una recepción organizada por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. No todo serán reuniones para Macri que, además, recibirá el premio “Ciudadano Mundial 2018” a las 21.

El martes participará, desde las 8, de la Apertura del Debate General del 73° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU y cerca del mediodía estará en una reunión de jefes de Estado del Mercosur. El almuerzo será ofrecido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en honor a los jefes de Estado y de Gobierno.

Finalmente, el Presidente argentino expondrá en la Asamblea entre las 16 y 17:30 del martes para luego mantener un encuentro con inversores y hablar con la prensa.

Christine Lagarde, titular del FMI, también estará presente y no se descarta un posible encuentro entre ambos, aunque no está en agenda. Esa reunión podría ser clave para llevar esa famosa “tranquilidad a los mercados” por el desmbolso anticipado de parte de los US$ 50.000 con los que se endeudó el Gobierno ante ese organismo de crédito.