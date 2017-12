La madre del chico atacado por ser chileno difundió una desgarradora carta

El 2 de diciembre un grupo de jóvenes atacó a golpes a Fabio por el solo hecho de ser chileno. Le pegaron tanto en la cara que se la desfiguraron.

El chico de 18 años se encuentra internado en el hospital Central de Mendoza. Tiene traumatismo facial y fractura de mandibula bilateral. Además, deberá enfrentar una larga recuperación que incluye una placa para sostener su mandíbula y el implante de varias piezas dentales.

Su mamá, Patricia Pérez, habló del caso a través de su cuenta de Facebook. Pidió justicia por Fabio con un desgarrador y conmovedor relato.

“Me llena de rabia y de impotencia el hecho de tener que agradecer que no lo mataron” expresó en Facebook.

“No tendría que agradecer. No fue un accidente, no fue un azar del destino. Fueron las manos y los pies de un grupo de jóvenes lleno de maldad. No fue un momento de ofuscación ocasionado por una discusión”, sostuvo en su relato.

El mensaje completo:

Fabio es un estudiante de primer año de licenciatura en matemáticas. Es un deportista… y tanto puedes verlo activo en… Posted by Patricia Perez on Thursday, December 7, 2017

Fuente: Minuto Uno.