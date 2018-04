La mamá de Alfredo Turcumán publicó un desgarrador mensaje

El dolor de la madre de Alfredo Turcumán no se aplaca con el tiempo. A 10 meses del brutal asesinato del joven a manos de su esposa, Claudia Moya, el pasado 13 de junio, la mujer utilizó las redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su hijo.

“Durante este tiempo he sentido el apoyo de muchas personas. …pero también hubo algunas, las menos por cierto, que intentaron ensuciar la imagen de mi hijo diciendo que no era un ángel. Por cierto no lo era, era una persona como todos nosotros con defectos y virtudes, pero no un golpeador”.

“Mi hijo murió sin defenderse….por amar a alguien que no lo merecía”.