Pasaron más de dos años de aquel 8 de septiembre de 2016. Este día los sanjuaninos se conmocionaron por un accidente fatal que tuvo como víctima a una joven, Leslie Arustizia, quien en su moto junto a su novio, y fue impactada por un auto que iba a contramano por Avenida de Circunvalación.

Fue el Tercer Juzgado Correccional el que cerró la investigación pero pasó para el Segundo Juzgado Correccional, a cargo de la jueza Carolina Parra, quien nuevamente definió pasarlo al Tercero. Es que restaba un estudio médico que defina si Sánchez si sufría demencia a causa de la neurosífilis.

Pero desde el Tercero Correccional, a cargo de la jueza Mónica Lucero, regresó la causa a Parra para que decida cómo sigue la causa y desde allí se elevó la causa.

Sin embargo no todo está dicho. Es que si el tribunal que imparta justicia contra Sánchez considera que no se encuentra dentro de sus cabales para enfrentar un juicio, podrá solicitar una junta médica para confirmar si puede o no transitar el proceso.