La mujer brutalmente golpeada y violada en Pocito perdió el útero

Las sobrinas de la mujer de 57 años, que fue brutalmente golpeada y abusada en una finca de Pocito, confirmaron a un medio de televisión que la víctima perdió el útero a raíz de las graves heridas producidas.

Las familiares dijeron a Canal 13 San Juan Tv que a la damnificada le sacaron el útero por el severo daño que tenía en la zona genital tras el aberrante hecho.

Por otra parte las sobrinas manifestaron compungidas: “Es un hombre que conocemos de toda la vida. Nosotros al escuchar el nombre de él deducimos que era por el apellido. Es ex cuñado de un tío de nosotros. Nosotros no lo vemos todavía no hemos tenido contacto con él”. Hicieron referencia al único detenido por ataque sexual, Manuel Alejandro Miranda, de 41 años de edad.

“La policía dice que el hombre tenía sangre en la ropa. Él ha estado en la casa cuando hizo eso. No atinó a irse ni nada, estaba en el lugar cuando llegó la policía, tenía la moto en la casa”, añadieron.

Las chicas contaron que su tía tiene “un hematoma en el ojo derecho. El útero se lo sacaron porque se lo destrozó. Ella está golpeada, hinchada sobre todo en la zona del útero. Estaba muy hinchada, deteriorada completamente”.

La mujer atacada está consciente y continúa en terapia intensiva en el hospital Rawson a la espera de una evolución.

“Queremos justicia porque es una calamidad lo que le hizo a mi tía. No se le puede llamar ser humano. Mi tía no le ha hecho nada a él”, pidió una de las sobrinas.

“En este momento no tenemos miedo, él aparentaba ser tranquilo y la familia también. Conocemos a la mujer y a los hijos, no son problemáticos y por eso no entendemos lo que pasó”, explicaron las jóvenes.

“No sabíamos cómo iba a evolucionar. Pero está evolucionando bien y esperamos que siga mejor”, sostuvieron al final de la nota las sobrinas con respecto a la mujer internada.