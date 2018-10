La municipal acusada de robar quiso presentar pruebas pero falló

Este miércoles, en la Sala III de la Cámara Penal, inició el juicio contra la ex empleada municipal de Angaco Aurora Alicia Gómez apuntada por el robo de 280.000 pesos de la caja del área de Tesorería del departamento. Hay un video que la compromete, sin embargo la acusada quiso presentar sus pruebas de la causa, ya que no pudo durante la investigación debido a un “mal asesoramiento” de su defensa anterior, pero esto fue denegado por el juez.

La negativa del magistrado no tapa la posibilidad que durante el transcurso del debate la defensa de la ex cajera de la municipalidad angaquera pueda hacer las presentaciones de los expedientes. Sólo que no es el momento indicado luego de que vencieran los plazos de la instrucción.

El debate empezó pasadas las 9. En la primera audiencia, hubo lugar para la lectura del requerimiento fiscal. La mujer fue procesada por peculado. El término es, en el campo del Derecho, la malversación de caudales público, según los términos penales. Tiene una pena de 2 a 10 años de prisión por lo tanto la mujer podría terminar en la cárcel, sin embargo le favorece el hecho de no tener antecedentes.

La ex empleada está sospechada de haber sustraído durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016 la cantidad de 280.000 pesos de la caja de Tesorería municipal y la caja del Servicio de Banco San Juan en el departamento. Cumplía funciones de cajera, aunque no tenía autorización para sacar o meter dinero, según las fuentes del caso.

Aurora Alicia Gómez junto con sus defensores en la Sala III.El tesorero municipal Néstor Fabián Chávez se dio cuenta del faltante de los billetes. Tras dos arqueos, el 30 de octubre y el 30 de noviembre, pidió al intendente José Castro instalar unas cámaras de seguridad en el lugar para descubrir lo que pasaba.

El funcionario, al realizar una vez más las cuentas en diciembre, se dio cuenta que seguía la problemática. Le pareció raro porque siempre le cerraba las cuentas, por lo que se fijó en las filmaciones de las cámaras y ahí descubrió que Aurora Alicia Gómez sacaba los fajos de billetes y se los escondía en su ropa, según fuentes judiciales.

La trabajadora no estaba autorizada a sustraer el dinero de la caja y lo único que hacía era cobrar impuestos y pagos de boletas de servicios, para luego rendirlos a la finalización de su horario. Los investigadores sospecharon que la angaquera actuaba en momentos que Chávez pagaba los sueldos de los demás empleados. Porque eran aquellos en el que el tesorero dejaba las llaves en la caja.

Como causa de todo lo sucedido en los meses de 2016, el intendente José Castro radicó una denuncia y a fines de diciembre del mismo año, la Policía detuvo a Gómez a la salida de su trabajo y allanó luego su casa, ubicada en Amable Jones. En el procedimiento, los agentes sólo pudieron recuperar apenas 54.000 pesos, que se encontraban en el bolso de la señora y en el placard de la habitación de su hijo. Los montos fueron reconocidos ya que los billetes habían sido marcados.

Las pruebas en su contra complican a Gómez, que previo a la apertura del debate no aceptó un acuerdo de juicio abreviado. Además, al terminar la lectura de pruebas en su contra, los asesores legales de la mujer, Peruzzi y Miranda, presentaron una serie de documentos que enseñan balances realizados por el Sindicato de Obreros y Trabajadores Municipales (SOEM) en Angaco. Sin embargo, esto fue denegado por el juez Maximiliano Blejman, lo que no quiere decir que no sea aceptado más adelante.

El fiscal de Cámara es Eduardo Mallea y la querella del Municipio de Angaco es Andrés Noguera.

El jueves, finalmente, está planificado que Aurora Gómez declare cerca de las 9. También están citados: el aquel entonces tesorero Néstor Fabián Chávez, el secretario de Hacienda Eduardo Páez y el policía Ortiz.