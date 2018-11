La reina de Capital tras el escándalo: “Quiero seguir con el reinado”

“Quiero seguir con el reinado”. De esta manera rompió el silencio la Reina de Capital Daiana Padilla luego de que trascendiera que la joven tiene una causa abierta en la Justicia por los delitos de robo y estafa.

La joven dijo: “Lo he tomado con mucha calma y están trabajando mis abogados”. Daiana expresó luego que no tenía conocimiento de la causa y que se enteró hoy (ayer martes) de lo ocurrido después de que el hecho estallara en los medios.

En cuanto al reinado, Daiana lo dejó bien en claro con las siguientes palabras: “Quiero seguir y no hay por qué bajarme del reinado. No voy a dar un paso al costado”.

“Estamos tratando todavía el tema con funcionarios de la municipalidad. Es bastante confuso los nombres que han puesto en las noticias, muchos apellidos y nombres y la verdad no sé. No tengo mucho conocimiento sobre el hecho. Yo me he enterado recién ahora. Soy inocente”, concluyó.