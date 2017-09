Le roban de todo, hasta el auto

En horas de la mañana del lunes, una familia que acababa de regresar de Córdoba se encontró con que en su domicilio habían ingresado por una ventana trasera delincuentes que les habían robado una importante cantidad de artefactos y también una importante suma de dinero.

La denuncia fue radicada por un ingeniero de apellido Montero en la Co­misaría 28ª de Rivadavia. El damnificado habría manifestado que desconocidos, tras violentar una reja y una ventana, ingresaron a su casa y habrían sustraído elementos como una notebook, un equipo de audio, un home theatre, una suma de dinero que no quisieron confirmar y un Peugeot 208, que fue encontrado en horas de la madrugada abandonado en un descampado de Rastreador Calívar entre República del Líbano e Ignacio de la Roza. El hecho fue en calle Adán Qui­roga al 1.000 en el barrio Residencial Natania en Rivadavia. Vecinos indicaron que no escucharon nada pese a que la vivienda cuenta con alarma, la cual no se habría activado.