Le robaron todo del auto a una ex reina del Sol

María Emilia Colombo, quien fue Reina del Sol en el año 2013 sufrió un robo. Delincuentes se llevaron gran cantidad de elementos que se encontraban en su auto.

La joven relató lo sucedido a través de sus redes sociales. El mismo, fue el miércoles 4 de octubre. Ya realizó la denuncia a las autoridades correspondientes aunque, en un principio, no pensaba hacerlo público. Finalmente, decidió dar a conocer a través de Facebook el hecho para ver si lograba encontrar alguno de los elementos que le robaron.

Entre los artículos que le llevaron se encuentran papeles, ropa, maquillaje, un stereo y la rueda de auxilio del auto. Además, dijo que si alguien encontraba una mochila color beige con papeles y llaves, se comuniquen ya que le pertenecen.

La ex Reina del Sol manifestó que no sentía odio por quienes cometieron el hecho y agradeció no haber estado en el lugar ya que podría haber salido lastimada.