Le rompió la cabeza con una máquina de coser, la dejó inconsciente y ya fue detenido

Durante la jornada del sábado, una mujer fue golpeada y amenazada por su ex marido de quién está separada hace unos meses.

El sábado por la mañana el hombre fue a la casa de la mujer y la golpeó en la cabeza con una máquina de coser, por lo que la víctima perdió el conocimiento durante unos minutos. Al despertar continuaba siendo amenazada por su ex esposo, que le decía que si no era de él, no iba a ser de nadie. Los insultos continuaron y la situación era cada vez más violenta ya que el hombre dañó gran parte de los electrodomésticos de la casa. Luego de este violento episodio la mujer permaneció internada varias horas en el hospital, aunque al volver a su casa, el hombre se hizo presente y volvió a golpearla, dejándole gran cantidad de hematomas en su cuerpo.

Una hora después de que se realizara la denuncia, se llevó a cabo el allanamiento con el que se logró la detención del acusado en el domicilio de la madre, en calle Coronel Dupuy, Barrio Área 2. El detenido sería Bustos José.

En el hecho intervinieron los Oficiales Ayte Pascual y Ayte Vilche y los Agentes González Fernando y Delgado Gabriel.