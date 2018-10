Los pormenores de la denuncia y el pedido de detención del preceptor acusado de abuso

Este viernes, el fiscal Daniel Galvani ordenó al juez que subroga en el Primero de Instrucción, Benedicto Correa, que no otorgue la eximición de prisión pedida por la defensa de Jorge Cruceño (38), el preceptor y docente acusado de acosar a una alumna de 15 años del Colegio Santa María, ubicado en el Barrio San Martín. ¿Cómo empezó todo y por qué terminó con un pedido de detención hacia el hombre?

La denuncia fue realizada por el padrastro de la joven (primero trascendió que era el papá) el viernes pasado, 19 de octubre, en el Centro ANIVI luego de que la madre de la chica le descubriera los mensajes de WhatsApp.

El lunes 23 de octubre, los familiares de la menor fueron citados por autoridades del Ministerio de Educación para hablar del caso en el Colegio del Barrio San Martín. Ahí le confirmaron que el preceptor Jorge Cruceño había sido separado del cargo. A la salida de la sala de autoridades del establecimiento educativo, y por casualidad, el denunciante se encontró con el denunciado Cruceño, lo que le provocó una sensación de ira y como consecuencia lo golpeó salvajemente, lo cual lo dejó con graves heridas.

Video: El padrastro reaccionó de manera violenta contra el presunto acosador de su hijastra.

Los médicos revisaron las lesiones de gravedad al docente, según su abogada defensora Filomena Noriega. La letrada aseguró que su situación es tan compleja que podría llegar a perder un ojo.

En paralelo, Noriega presentó una denuncia contra el padrastro de la joven en Comisaría Segunda por la agresión en la escuela a su defendido. A causa de esto, el mismo Juzgado que investiga el caso de abuso y grooming (acoso virtual) también lo hace con el caso por el ataque a golpes, caratulado en lesiones graves.

Por el hecho de violencia, el padrastro de la menor se mostró arrepentido y, a su vez, el abogado del hombre, José Plaza presentó una eximición de prisión para su cliente C.O. (no se lo menciona porque tiene relación de parentesco con la menor y se evita para no que no sea identificada) este jueves ante el magistrado. Ante las versiones de que había un pedido de detención y de que estaba prófugo, el representante legal lo negó rotundamente. “Hasta ahora no le llegó ninguna citación a mi cliente”, dijo a DIARIO HUARPE.

La relación entre la menor y el preceptor:

La menor de 15 años llegó al colegio Santa María en mayo de este año debido a que en la otra escuela, de la cual venía, sufría bullying. En ese mes, conoció a sus compañeros y al preceptor Jorge Cruceno, que según dicen los que lo conocen es muy “compinche” con todos los estudiantes.

El docente habría ayudado a la joven a adaptarse a esta nueva escuela y en ese contacto más cercano el hombre se habría aprovechado del estado de vulnerabilidad de la joven, según entienden desde el entorno de la alumna denunciante.