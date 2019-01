Los presos denuncian falta de agua y mala entrega de medicamentos en el Penal

Una visita de la abogada Filomena Noriega la semana pasada al Servicio Penitenciario Provincial desató la polémica. Es que ahí varios presos, al menos diez, denunciaron que hay una mala distribución del agua y que no pueden consumir los remedios que necesitan. Es por eso que la letrada presentó este lunes un habeas corpus en el Primer Juzgado de Instrucción, del juez Benito Ortiz.

Noriega manifestó con respecto a las quejas de los reos del pabellón cuatro y cinco del Penal de Chimbas: “Son al menos diez clientes los que me dijeron que les limitaban el uso del agua. Sólo tienen por 2 horas el servicio con bajo potencial y no alcanza para cubrir sus necesidades básicas”. Luego, añadió: “Tengo un cliente que necesita remedios específicos para la presión y le dan medicamentos generales y no lo que necesita”.