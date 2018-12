Una beba fue violada y casi muere infectada: comenzó el juicio

El hecho de terror ocurrió el 4 de febrero de 2017, en una casa de un departamento al sur de la provincia. Un hombre violó a su hijastra de 1 año y 6 meses, quien casi muere infectada por las heridas de las vejaciones. Este miércoles empezó el debate público y oral en la Sala Segunda de la Cámara en lo Penal y Correccional.

El juicio comenzó con el angustiante relato de la madre de la beba quien dijo que la familia del procesado la tuvo 5 días de rehén para que no delatara. “Se infectó, pasaba un día más y moría”, expresó la mujer.

“Cuando vi sangre en el pañal noté que estaba desgarrada mi beba pero las hermanas de él no me dejaron ir a una salita, me amenazaron y aún hoy lo hacen. La llevé porque me fue a buscar mi mamá y cuando llegamos un médico me dijo que si pasaba un día más, moría”, señaló T.S.A. entre lágrimas en su testimonio al juez, que interviene en el juicio.

El juez de la Sala II es José Atenágoras Vega, la fiscal es Leticia Ferrón de Rago y Horacio Merino es el defensor de imputado F.O.O. un sujeto de 22 años que ayer empezó a ser juzgado por ese aberrante delito sexual.

El juicio estaba programado para noviembre, pero se demoró un mes más.