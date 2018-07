Luis Martínez: “Hasta último momento pidieron auxilio”

Luego del fatal siniestro que se cobró la vida de una mamá con sus dos hijos en el Barrio UDAP II de Rivadavia, el Jefe de Policías, Luis Martínez contó que las personas fallecidas pidieron auxilio hasta último momento. En el mismo sentido aclaró que por ahora no han determinado qué fue lo que inició el fuego.

“Por ahora no podemos decir cuáles fueron las causales del siniestro. Esto es lamentable. No podemos mencionar ningún tipo de causas hasta tanto no terminemos las pericias de rigor. El inmueble quedó muy deteriorado”, dijo Martínez en rueda de prensa.