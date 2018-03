Mamá del joven golpeado: “Van a pagar lo que le hicieron a mi hijo”

Mary, la mamá de Cristian Cortéz, el joven de 18 años que fue golpeado salvajemente por sus vecinos luego de que intentara robar una casa en el Barrio Güemes, en Rawson, dialogó con Radio Sarmiento y manifestó que hará la denuncia.

Además, Mary dijo que “van a pagar lo que le hicieron a mi hijo” y contó, muy sensibilizada por lo sucedido. Es que el joven tiene muerte cerebral y está internado en el Hospital Rawson.

La madre dijo que su hijo tenía antecedentes y que en la noche del miércoles había salido con un amigo. “El chico vino y me dijo que se lo había llevado la policía, pero no me dijo que le habían pegado y tirado en la calle”, concluyó.