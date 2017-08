Niño terminó con el 70% del cuerpo quemado al incendiarse su casa

Pasadas las 16 de ayer se produjo un incendio en una vivienda del barrio Buenaventura Luna, un duplex ubicado en calle Quiroz, donde un dormitorio en el cual había tres niños se vio envuelto en llamas. Dos de los menores pudieron ser rescatados con lesiones leves, pero uno terminó con graves quemaduras.

Dos dotaciones de Bomberos de Raw­son trabajaron para controlar las llamas que aún había en el dormitorio y amenazaban con propagarse a otras habitaciones de la planta alta del in­mueble, propiedad de la familia Cháves. Una dotación del Cuartel Central llegó al lugar para prestar colaboración. Dos de los niños que se encontraban en el dormitorio (uno de tres años y medio y otro de 7 años) pudieron ser rescatados, pero otro menor, de 5 años y hermano de los anteriores, fue el que más tiempo permaneció en el lugar con las llamas apoderándose del dormitorio y, según trascendió, fue rescatado por un vecino. Este niño sufrió quemaduras de grado A, B y D y se le complicaron las vías respiratorias por la inhalación de monóxido de carbono y la alta temperatura, según informaron fuentes oficiales. Quedó internado en la Terapia Pediátrica del hospital Rawson con supervisión de especialistas de la Unidad del Quemado del Hospital Marcial Quiroga. Los médicos aclararon que el menor no fue al Hospital Marcial Quiroga porque más allá de las quemaduras graves que presenta, al estar sus vías respiratorias complicadas era preferible que permaneciera en terapia pediátrica en el Rawson y no en el Marcial Quiroga, que no posee una unidad con esos cuidados para un niño. Su estado es grave y los facultativos estimaron un 70% del cuerpo cubierto por las quemaduras. Los Bomberos confirmaron que esa casa ya sufrió un episodio similar y sospechan que los niños pudieron iniciar el fuego.