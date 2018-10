Este sábado por la madrugada, un panchero y dos menores de edad le robaron el celular a un joven de 23 años en Caucete. Por el hecho, los delincuentes cayeron luego de la denuncia de la víctima en Comisaría Novena. El mayor de edad será investigado por Flagrancia.

El aprehendido Joel Job Salinas (34) y otros dos sujetos masculinos menores de edad, que trabajan en un carro panchero, ubicado sobre calles Juan José Bustos y San Martín, intentaron apoderarse del celular de la víctima D. F. T. R (23), que en esos momentos transitaba por la vía pública, manifestaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

Los delincuentes esgrimieron un cuchillo tipo Tramontina. Por tal motivo, el damnificado huyó y una vez bien lejos de la zona, se dirigió hacia la Comisaría Novena, en la que procedió a efectuar denuncia.

A causa de la acusación, personal policial, guiado por el CISEM al lugar del delito, procedió a registrar el carro panchero, previa autorización de su propietaria, secuestrándose los efectos indicados precedentemente, informaron las fuentes de Flagrancia. En el lugar, también detuvo a los sospechosos del robo.

La Policía secuestro dos cuchillos tipo Tramontina y una navaja.

El detenido Salinas quedó alojado en la Seccional Novena y se lo investiga por el delito robo doblemente agravado por el uso de arma blanca y por la participación de menor (artículo 166, inciso 2, 1° párrafo y 41 quáter del Código Penal).

La Fiscal de guardia en ese momento fue la doctora Gladys Capdevilla y la fiscal ayudante Beatriz Vaca.

Las medidas probatorias pendientes son: inspección ocular y croquis, informe técnico de los elementos secuestrados, reconocimiento de efectos por la víctima y la fotografías de División Criminalística.

Una vez terminadas las medidas, Flagrancia procesará o no al único detenido Salinas, que aún no tiene a un defensor nombrado. Los menores no serán juzgados por el solo hecho de no tener más de 18.