“Papá me quemó con un encendedor los pies”, el relato estremecedor de un nene

Un nene de 2 años de Rawson estuvo todo un día con su papá y sus dos hermanitos. Pero llegó a casa de su mamá un poco extraño este jueves por la noche. Cuando su madre le preguntó qué le pasó, el niño contó todo: “Mamá, me duelen los pies, papá me quemó con un encendedor y me sacó las uñas”.

Tras la confesión del pequeño, la mujer se dirigió a la Seccional 25º para denunciar a su ex pareja, en cuyo texto periodístico lo mencionaremos con las iniciales F.G.V.(*), de 22 años. Un médico legista constató las lesiones y esto fue motivo suficiente por el que el acusado fue detenido cerca de las dos de la mañana del viernes.

El denunciado dejó a su hijo con sus hermanitos tras pasar todo un día con ellos en su vivienda de Villa Inés de Rivadavia. El niño confesó el hecho a su mamá en casa de su tío en Barrio Güemes Rawson. “Qué te pasó hijo”, le preguntó la mamá. “Mamá me duelen los pies, papá me quemó con un encendedor y me sacó las uñas”, confesó el menor de 2 años.

Después de la revelación de la criatura y la posterior denuncia de la madre, personal policial trasladó al menor junto a su progenitora hasta Urgencia Pediátrica del Hospital Rawson, donde quedó en observación.

Luego el médico legista, en su informe, informó que el menor presentó excoriación en dedo halux izquierdo de 1×1.5 cm, edema y eritema en el quinto dedo del pie izquierdo, pérdida total de uña de dedo índice derecho con vendaje. “Necesita 30 días de curaciones aproximadamente y tiene 10 días de incapacidad”, expresó el profesional de la Central de Policía en su texto, que sirvió como prueba.

F.G.V quedó alojado en los calabozos de la Seccional 25, a cargo del comisario Vicente Álvarez, y quedó a disposición del Tercer Juzgado Correcional, a cargo de la jueza María Silvina Rosso De Balanza.

(*) No se nombró al nene porque fue la víctima, mientras su padre el presunto victimario. De esta manera, se evitó que el nene sea identificado mediante su presunto agresor, para cuidar su integridad.