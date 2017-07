Policías en acción: solidaridad con un bebé que nació con labio leporino 

Efectivos de la Guardia de Infante­ría de la Policía de San Juan llevaron adelante una iniciativa solidaria para ayudar a una familia humilde de La Chimbera, en 25 de Mayo. Se trata de dos abuelos y un papá que lucharon para recuperar un bebé que había sido abandonado en el hospital por su madre al saber que había nacido con labio leporino.

Los uniformados tomaron conocimiento por parte del jefe de la división, Roberto Cepeda, acerca de la situación especial del niño. Tobías acaba de cumplir 8 meses, su abuela lo encontró luego que su madre lo abandonara a cinco días de haber nacido. Desde ese entonces, la mujer viajó desde La Chimbera en el primer colectivo a las 6 de la mañana para estar con el bebé y regresaba a su casa a las 23.

RECUPERAR AL BEBÉ

Curso por la tenencia

El papá de Tobías, junto con su padre y su madre, solicitó la tenencia del menor, que fue otorgada de manera provisoria por el juez de menores por una cuestión de tiempos procesales. Incluso le hicieron realizar un curso a la abuela del niño para enseñarle a criarlo y al cabo de dos meses el niño pudo ser llevado a su casa en 25 de Mayo. Tanto el padre de la criatura como su abuelo trabajan en una finca y ganan $180 diarios, que no les alcanza ni siquiera para compra la leche Vi­tal 2 que el niño consume. La familia, al ver llegar el cargamento no pudieron controlar su emoción y corrieron lágrimas por los rostros de todos, que no paraban de agradecer por la acción solidaria. La madre del niño vive a unos dos kilómetros de su casa y en 8 meses nunca tuvo intenciones de verlo. El niño goza de buena salud y el próximo miércoles será so­metido a la primera cirugía reconstructiva. A la colecta se sumó un empleado de una empresa de telefonía, Martín Cortez, quien fue el primero en tomar conocimiento del hecho y una agente de la Comisaría 5ª.