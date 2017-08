Por un allanamiento detuvieron a 4 personas, secuestraron 1 auto y $18.000

El hecho ocurrió en las últimas horas del martes. Gracias a un allanamiento realizado por personal policial perteneciente a la Sub. Comisaria de Villa Mercedes, en el departamento de Jáchal. El mismo fue realizado luego de una denuncia que se recibió. En ella, se acusaba el robo de $32.000. Con los indicios que aportó el denunciante, más la investigación llevada a cabo por los efectivos policiales, se logró dar con las viviendas de los presuntos autores del hecho.

En los allanamientos que se llevaron a cabo se logró secuestrar cerca de $18.000 y un auto Peugeot 407. También se detuvo a 4 personas. Dos de ellas, menores y dos mayores. Los últimos, serían de apellidos Heredia y Theare.

De este hecho se ocuparon el Of. Sub. Inspector Flores Jhonatan, el Jefe Of. Principal Encina Claudio y el Agente Heredia Juan.