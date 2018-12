El presidente del Concejo explicó que no puede sancionar al edil denunciado

Horas después de que se desatara el escándalo por presuntas irregularidades con los certificados de controles médicos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de que se supiera que el concejal chimbero Franco Felix está siendo investigado en este caso, el presidente del Concejo Deliberante aseguró que no puede sancionar de ninguna manera al edil hasta que no se determine si tuvo responsabilidad o no en el tema.

En entrevista con este diario el edil explicó que en la tarde de este lunes Gendarmeria realizó el allanamiento de las oficinas del concejal Félix, pero él desconoce el contenido de la documentación que sacaron de ese lugar. “Sé que se llevaron hasta la computadora del concejal”, aseguró Rivero.

Ante la pregunta de si mantuvo un contacto con el legislador que está siendo investigado y con el que comparte bloque, Rivero respondió que si y que espera poder reunirse con él para escuchar lo que tiene que decir.

Sobre la posibilidad de suspender en sus funciones al concejal cuestionado, Rivero dijo que no puede ni suspenderlo ni aplicar “ninguna medida” hasta que la Justicia determine si es inocente o culpable”. ¿Qué pasaría si luego encuentran que es inocente”, se preguntó el concejal que lidera el cuerpo legislativo de Chimbas.

Las oficinas de Rivero y de Felix funcionan una al lado de la otra, por eso surge la pregunta obligada de si él o sus allegados no vieron alguna maniobra irregular o algo que les llamara la atención. Rivero aseguró que él no vio nada raro, es más agregó que a las oficinas de los ediles llegan decenas de personas a diario pidiendo las más diversas ayudas.

Mientras tanto, este martes se realizó la reunión de Labor Parlamentaria en la que los ediles definen los temas de la próxima sesión ordinaria. Felix no se presentó a la reunión, ni tampoco fue Beto Ruarte, el edil que denunció el caso ante la Justicia federal.

Rivero explicó que ninguno de los dos ediles justificó su ausencia aunque agregó que en el caso de Ruarte no es raro que se ausente ya que agregó que no va a trabajar “nunca” a la oficina que le asignaron en el Concejo.