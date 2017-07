Relacionan el accidente de Lozano con la leyenda sobre las brujas de Huaco

El vuelco de monseñor Jorge Lozano cuando regresaba de Valle Fértil por Ruta 150, a la altura de Huaco, disparó un sinfín de especulaciones sobre los motivos que lo llevaron a tener el siniestro vial. Desde que se quedó dormido al volante producto del cansancio, hasta que las brujas del lugar le jugaron una mala pasada y complotaron contra el flamante arzobispo de San Juan de Cuyo.

Huaco, en el departamento de Jáchal, es conocido como uno de los principales lugares de la provincia para la práctica de la magia negra y los ritos satánicos. Allí, las historias de maldiciones y embrujos están a la orden del día y para todos los lugareños es casi una normalidad ver cosas “raras” en las montañas.

Luego del milagroso vuelco de Lozano, que solamente le produjo magullones a él y su hermano, las especulaciones no se hicieron esperar. “Las brujas le jugaron en contra”, dijo uno de los sanjuaninos que cotidianamente usa el camino. Además apuntó “siempre se ven cosas llamativas en el lugar. Huaco es de las brujas”. Otro lugareño sentenció “con terrible vuelco, sino le pasó nada fue por la gracia de Dios. Yo no creo que en estas cosas, pero de que existen no tengo dudas”.

