Este martes, en la Sala Segunda de la Cámara Penal, condenaron a un joven de 22 años por violar a la beba de su ex pareja en febrero del año pasado.

El juez de la Sala Segunda Atenágoras Vega sentenció a 15 años de prisión a F.O.O. (se resguarda su identidad para proteger la integridad física y psíquica de la víctima, ya que fueron familiares). El veredicto concordó con lo pedido por la fiscal Leticia Ferrón de Rago, minutos antes de la lectura de la condena. Mientras que la defensa pidió la pena mínima.

El hombre llegó a juicio por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por calidad de guardador. luego de rechazar un abreviado en el que su anterior abogado defensor y la fiscal concordaron 8 años de cárcel. Pero el detenido no aceptó firmar tras que el juez homologó el acuerdo.

De acuerdo a los testimonios y pruebas durante el debate oral y público, el 4 de febrero de 2017 en la siesta, el condenado aprovechó que su ex pareja T.S.A. fue a comprar pañales a un almacén cercano y dejó a su beba de un año y seis meses en una habitación de la casa. La pequeña familia residía en un departamento del sur de la provincia.

F.O.O. violó a su hijastra y luego cuando su ex se enteró, el hombre amenazó con quitarse la vida. A su vez familiares del joven de 22 años amenazaron a la mujer para que no llevara a la beba a curaciones para que nadie se enterara de lo sucedido.

T.S.A. expresó esto durante el juicio: “Cuando vi sangre en el pañal noté que estaba desgarrada mi beba pero las hermanas de él no me dejaron ir a una salita, me amenazaron y aún hoy lo hacen. La llevé porque me fue a buscar mi mamá y cuando llegamos un médico me dijo que si pasaba un día más, moría”.

El médico legista constató que la menor presentaba desgarros en zona anal siendo trasladada la niña al Hospital Dr. Guillermo Rawson para su tratamiento y recuperación, explicaron las fuentes del caso.

Por el relato de la mamá de la pequeña víctima de 18 meses, la fiscal pidió que se investigue además a la madre y hermanas del imputado.