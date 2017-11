Separaron a fray Luis Lenzi por “irregularidades” con alumnos en el Cardenal Newman

Conocido por muchos, querido por otros tantos, el dominico fray Luis Lenzi radicado desde hace años en San Juan, fue separado del colegio Cardenal Newman de Buenos Aires, donde viajaba periódicamente para desarrollar sus tareas como confesor.

Lenzi en nuestra provincia es una figura reconocida. No sólo es responsable de la orden de predicadores en San Juan y oficia misa en la histórica iglesia de Santo Domingo, sino que además sus columnas como crítico de música clásica que publica Diario de Cuyo son seguidas por los amantes del género.

Este sacerdote, oriundo de Bs As pero ya aquerenciado a nuestra provincia fue echado del colegio Cardenal Newman (la prestigiosa institución donde estudió el actual presidente Mauricio Macri y varios de los miembros de su gabinete).

El director del Newman, Alberto Olivero, firmó un comunicado en el que confirma que “el padre Luis Lenzi ha sido exceptuado de las tareas que desempeñaba en el colegio debido al incumplimiento del código de conducta de la institución”.

Es que el sacerdote habría sido encontrado en “situaciones irregulares” con algunos alumnos “que tuvieron lugar en espacios abiertos y que fueron advertidas por personal del colegio”, continúa la notificación oficial.

Lenzi tiene 67 años y se desempeña en nuestra provincia en el ámbito del colegio Santo Domingo y, cada dos meses, viajaba a Buenos Aires para asistir durante una semana al Newman a tomar confesión a alumnos.

Según declaraciones de Olivero a La Nación, el sacerdote habría admitido “imprudencias” con los alumnos vinculadas a la relación cercana que tendría con los chicos y que el hecho cometido sería “tocarle la cola” a un chico en la fila del comedor.

Vale destacar que el prior provincial (la principal autoridad en el país) de los dominicos, fray Javier María Pose, manifestó en un comunicado publicado en la web de la orden que “el colegio (Santo Domingo) decidió dar por concluidas sus tareas pastorales. En cumplimiento de nuestras propias normas fray Luis Lenzi ha sido apartado preventivamente de toda tarea pastoral en relación con menores”.

Asimismo, fray Pose indicó que “lamentamos profundamente lo sucedido y renovamos nuestro compromiso de vivir nuestro ministerio con la coherencia y fidelidad que se esperan de nosotros”.

Finalmente, el comunicado destaca que “las tristes experiencias vividas en toda la Iglesia nos han enseñado que hay que evitar incluso aquellas actitudes que se puedan prestar a una mala interpretación y puedan poner en riesgo nuestra vida religiosa y la credibilidad de nuestro ministerio”.

Vía redes sociales, muchos padres se expresaron a favor de Lenzi. En el mismo sentido lo hizo la periodista Yanina Urcullu, madre de una nena de 9 años que asiste al Colegio Santo Domingo, y quien en diálogo con este medio afirmó que “el fray Luis es un hombre amable y amoroso con los chicos”.

“Cuando leí sobre esta situación me sorprendió. Si bien no tengo trato asiduo, veo que amablemente les habla a los chicos. Nunca lo he visto en otro carácter”, subrayó.

DIARIO HUARPE intentó comunicarse con el colegio Santo Domingo y con el convento donde vive fray Luis Lenzi, pero no logró hablar con él ni con ningún representante de las instituciones.