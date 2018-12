Sergio Cerdera: “En ningún momento amenacé de muerte”

– ¿Cómo sucedieron los hechos?

Cerdera: Yo vivo en Villa Tacú. Detrás de mi casa tengo un complejo de cabañas. El domingo estaba almorzando con mis hijos de 12, 8 y 2 años, además la niñera con sus hijos. Vino la Policía, se paró en la puerta de mi casa. Me llamaron y salí. Yo soy muy conocido de los efectivos. Ahí me dijeron que venían de atender tres denuncias más en otras casas y la cuarta era en mi vivienda por disturbios en las cabañas. Los hice pasar y no había ningún tipo de disturbio de absolutamente nada. De hecho, ingresó el patrullero y los efectivos anotaron todo. Venían de otra casa por denuncias de esta misma persona y tampoco la Policía encontró nada, era gente que se estaba comiendo un asado familiar. Ahí me dijo el efectivo que ‘voy a copiar la constancia de la otra casa porque aquí no pasa nada’. La chica hizo toda la constancia a mano, mientras tanto estábamos charlando. Se la firme porque lo había pedido el doctor Caballero que es el juez de Paz de Zonda porque cuando hay una denuncia así se las tienen que presentar. Después, a las 18 horas voy al kiosco que está frente a mi casa a comprar una gaseosa porque mis chicos estaban merendando y me pongo a charlar con el yerno del dueño del local que es policía y tiene una casa en Villa Tacú, a quien Pellegrinuzzi también nombra en la denuncia. Me preguntó por qué había venido el patrullero y le digo que era una denuncia más de este pibe por ruidos molestos. ‘Pero si no pasa nada’, me dice, porque ese kiosco también tiene denuncias de este pibe Pellegrinuzzi. Quedó la conversación ahí, pero en ese momento veo que viene caminando Pellegrinuzzi con la esposa y les hablé en buenos términos. En ningún momento lo amenacé de muerte. Le dije ‘hermano, con la cantidad de problemas que hay en la sociedad a vos te parece mandarme la Policía a mi casa un domingo a mediodía por disturbios. Salí de tu casa, caminá tres cuadras y fíjate que no es mi casa la de los ruidos. Devolvete a tu casa y no me mandés la Policía porque no tengo motivo para darles explicaciones a la gente que viene a las cabañas porque pasa por mi casa y ve un patrullero en la puerta’. Ahí empezó con que sí, que no; que todo el tiempo hacés ruidos molestos; vos sos un tarado y un montón de cosas más. En un momento él saca el teléfono y me empieza a filmar. ‘Insultame ahora, amenazame de muerte’, me dice. ‘Hermano, quién te amenazó de muerte a vos. Simplemente digo que sos un tarado porque llamás a la Policía que está para otras situaciones y no para eso. Así que déjate de joder porque un día los vamos a necesitar de verdad y no van a venir porque vienen de cuatro denuncias anteriores que constataron que no había nada. Entonces cortala hermano con esto’. Bueno, se sintió ofendido y fue e hizo la denuncia. Pueden ustedes llamar a la Comisaría 14ª, constatar si está el certificado del domingo al mediodía y ver si era verdad que había ruidos molestos como él dice. Porque la denuncia dice que había ruidos molestos y disturbios, pero el certificado dice lo contrario. Entonces, yo voy a actuar por las vías legales y luego voy a iniciar una demanda contra esta persona por daños y perjuicios morales porque la verdad que me parece patético todo lo que está haciendo.

– ¿A qué le atribuye esta discusión y esta diferencia?

Cerdera: Yo lo atribuyo a que quienes vivimos en Villa Tacú tenemos serios inconvenientes con la unión vecinal de la que él es presidente. Villa Tacú es una mugre, de hecho la unión vecinal tiene un problema legal con el intendente de Zonda, por lo tanto pagamos los platos rotos los que vivimos acá porque a veces no levantan ni la basura. Además, es una persona necia que no entiende que Villa Tacú es un lugar turístico. Yo sí estoy de acuerdo con la unión vecinal respecto de que no hay que poner música ni hacer fiestas, y reconozco también que anteriormente sí hice casamientos y cumpleaños; no fiestas públicas. Y lo dejé de hacer, incluso me alquilaban a muy buen precio las cabañas para eventos, pero no acepté porque estoy de acuerdo con que no puede haber ruidos molestos. De ahí a ser tan necio de escuchar un ruido y llamar a hacer la denuncia, me parece patético porque no es de una convivencia social. Ni hablar de la mentira que dice en la denuncia, pero gracias a Dios tengo la posibilidad de demostrar que eso no fue así y él va a tener que demostrar que sí sucedió. Él habla de que hay testigos, a mí me encantaría que los testigos estén porque en la puerta de mi casa tengo una cámara que filmó todo. O sea, tengo todo para aportar y demostrar que lo que dice es mentira. Además, me llamó este chico David para ofrecerse de testigo de que nunca lo amenazamos. Quizás está muy aburrido en su casa o no debe estar feliz con su familia y busca disturbios porque no tiene otra cosa. Si hubiese venido a mi casa a ver que estaba con mis hijos, claro que me molestaría a mí que hubiese ruidos. Pueden llamar a los vecinos de al lado de mi casa, a los de enfrente o a cualquiera y ver si hubo disturbios en mis cabañas. No sé cuál será el motivo que tiene él. Él apoyará la cabeza en la almohada y sabrá qué quiere hacer de su vida, yo sé qué quiero en la mía.