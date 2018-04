Su ex lo acusó de abusar de su hijastra, pero se probó que es inocente

Natalia Sandes denunció a su ex pareja, Pablo Giménez, en el centro ANIVI por un presunto caso de abuso sexual a su hija en marzo pasado.

A partir de esto, Giménez estuvo 45 días en los calabozos de la Comisaria 2da, en Capital.

Sin embargo, los informes presentados por la psicóloga de ANIVI concluyeron que la pequeña de 11 años no fue violada por su padrastro.

Tras esta resolución, Giménez recuperó la liberta y dialogó con DIARIO HUARPE para comentar cómo se dieron los hechos.

La pareja convivía y tiene dos hijos en común. Además, la mujer tiene dos chicos más, fruto de un vínculo anterior.

“Teníamos problemas todos los días, era muy materialista y gastadora de dinero. Y con el trabajo que yo tenía me alcanzaba para pasar el mes. Además, varias veces me encontré con mis hijos solos en la casa”, contó Pablo.

“A la nena le hicieron la Cámara Gesell, los resultado tardaron 15 días. En el informe de la psicóloga salió que la nena no tiene lesiones ni abuso”, agregó

Sobre el motivo de la denuncia por parte de su ex pareja, Pablo dijo: “Pienso que lo hizo porque esa era una forma de alejarse de mí y metió a la niña en eso”.

Por falta de mérito, Giménez recuperó la libertad el martes 18 de abril. Y comentó que “lo único que quiero se limpie mi imagen, se me ensució muy feo y yo quede marcado con algo que nunca hice”.

“Crié a sus niños y a los míos como si fueran mis hijos. No les hice faltar nada, les di el amor de un padre, no me merecía esto. Soy tan víctima como la niña”, concluyó Gimenez.