Un ex convicto quemó a su madre, se escapó y la dejó al borde de la muerte

Una jubilada del Poder Judicial, Liliana Loyola de 64 años, quedó internada en terapia intensiva del hospital Marcial Quiroga como consecuencia de graves quemaduras que sufrió en el cuerpo. Aparentemente, según denuncia familiar, su hijo adoptivo Juan Eduardo Echegaray de 27 años la atacó y la quemó el 29 de noviembre pasado en una vivienda del Barrio Aramburu en Rivadavia.

El ataque fue entre las 20 y 21 de ese día. El sujeto con múltiples caídas por robo y con varios ingresos al Penal de Chimbas, luego del hecho escapó y se encuentra prófugo. La familia lo calificó de psicópata.

Un pariente dijo a la prensa que Echegaray siempre la golpeó, la maltrató y amenazó con quemarla, siempre por plata, pero que ella tenía un amor enfermizo por él, aguantaba todo con tal de no verlo preso. Incluso que ahora quería protegerlo pero que el 11 de diciembre pasado estalló en llanto, se quebró y le confesó a un hermano que había sido este sujeto, pero le pidió que no dijera nada para que no vaya a la cárcel.

La misma fuente indicó que hay un interés económico detrás de esto, que quiere que muera para cobrar sus seguros y quedarse con la casa y todo lo que es suyo.

Por el hecho, la denuncia existe en la Comisaría de la Mujer, según fuentes policiales. Un juez ordenó la captura del prófugo que tendría 25 ingresos en calabozos por delitos contra la propiedad, inclusive desde que era menor. La Policía lo busca intensamente, señalaron finalmente las fuentes del caso.