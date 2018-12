Un narco y una famosa abogada sanjuanina, procesados por estafa

El juez Benito Ortiz, del Primer Juzgado de Instrucción, procesó a por estafa a la letrada Filomena Noriega, reconocida abogada en el ámbito penal y en los medios, y al narco Marcelo “Manteca” Agüero

Según fuentes judiciales, la letrada habría cambiado junto con Agüero las cláusulas del pago en cuotas. En este caso, el magistrado los procesó por los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados.

La doctora Filomena Noriega afirmó que la medida del magistrado “se trata de una causa civil y me imputan la participación por el hecho de haber realizado los contratos de cesión de derechos por parte de una casa, propiedad del señor Agüero”. “El hombre se la vende a una persona que no cumplió con el pago. El doctor Ortiz entendió que hubo una estafa. Lo cual entendemos que no es así”, concluyó la abogada que adelantó que apelará la resolución.