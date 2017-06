Una joven denunció abuso por parte de un efectivo policial

Este hecho habría sucedido el domingo 18 de junio, cuando la joven se encontraba en el calabozo de la Comisaría 13 del departamento de Rivadavia. La mujer había sido detenida en esta dependencia policial por su presunta participación en un robo.

El día lunes, la joven denunció en la Comisaria de la Mujer del departamento Rawson que un efectivo la habría “manoseado” mientras estuvo privada de su libertad el día anterior. El denunciado habría negado el hecho que le adjudican, comentaron fuentes allegadas al caso.

Al respecto, el 5to Juzgado de Instrucción está investigando y buscando pruebas para definir si existió o no el abuso. Mientras, se decidió que el policía acusado seguirá ejerciendo su trabajo. Al menos hasta que el juez encargado de la causa no tenga pruebas firmes, no se tomará la decisión de separarlo de su función.