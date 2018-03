Una mujer denuncia que su vecino casi la mató a golpes

Una mujer relató que vivió momentos de terror en los que realmente temió por su vida tras sufrir el ataque de un vecino que la molió a golpes en una discusión por un supuesto robo. Lo que más atemorizó a esta mujer es que ella puso la denuncia pero, asegura que en la Comisaría le dijeron que no pueden meter preso al hombre porque no cuentan con una orden judicial.

Todo sucedió durante la tarde del lunes en el barrio Marquesado III en Rivadavia. Allí una mujer de 30 años de apellido Castro sorprendió a un vecino robando pertenencias de su domicilio.

El hombre huyó a su casa que queda a escasas dos cuadras de la de su vecina, cuando la mujer salió detrás de él para reclamarle lo robado, el hombre comenzó a golpearla.

Tras la golpiza la mujer fue llevada al Marcial Quiroga donde le detectaron fisura de tabique y mandibula, además de numerosos cortes.

Según Castro, el agresor se llama Alfredo Sánchez y al parecer tiene problemas mentales y no es la primera vez que la agrede. Ella asegura que teme por su vida y la de sus chicos de 6 y 7 años. La mujer hizo la denuncia en la Comisaría 30 pero asegura que allí le dijeron que no podían detenerlo hasta no contar con una orden judicial.

En el mismo mensaje que se viralizó en las redes, la mujer asegura que su agresor huyó de la casa y habría sido visto en Pocito.