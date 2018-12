Una niña de 8 años contó que fue abusada por su papá y su abuelo

Una pequeña de 8 años contó que vivió un verdadero calvario tras sufrir abusos y vejaciones por parte de su papá y su abuelo que durante más de un año la sometieron a sus bajos instintos sin que ella pudiera animarse a contarle este horror a su mamá.

En entrevista con Canal 5, la mamá de la nena contó que se dio cuenta de que algo andaba mal cuando vio una mancha de sangre en la ropa interior de su niña. Alarmada, la mujer le preguntó a su niña qué es lo que está pasando.

Aún conmocionada, la mujer contó que su niña no se animaba a contar su sufrimiento, pero ella la convenció y le puso como ejemplo una serie de Tv para lograr que la niña entendiera que debía relatar su padecer y que siempre iba a poder contar con su madre.

Fue así que, finalmente, la niña contó que su padre y abuelo, cuyas iniciales con O. S. y P. S. la abusaban mientras sus hermanos duermen. La mujer explicó que ella tuvo tres hijos con su ex pareja, pero se separaron hace 7 años.

Durante 6 años no tuvieron contacto alguno, pero hace algo más de un año, el hombre volvió a acercarse y comenzó a llevarse a los niños a pasar el fin de semana. “Mientras todos dormían, mi ex marido y su padre sacaban a mi niña de la cama y la obligaron a hacer cosas horribles”, contó la mujer quien agregó que su nena no fue penetrada , pero su abusaron de ella.