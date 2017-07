Por una ventana, roban de una iglesia aparatos por $30 mil

En horas de la tarde de ayer, fieles de una iglesia evangélica ubicada en Concepción descubrieron un robo cuando ingresaron al templo como cada día para llevar a cabo sus reuniones. El pastor Luis Luna descubrió que les habían robado.

Cerca de las 18 de ayer la comunidad evangélica del templo ubicado en calle Paraná a metros de calle Caseros, descubrió que delincuentes habían intentado robar sillas de el antiguo templo pero no habrían podido llevárselas, quizás porque alguien se los impidió, y dejaron todo en la puerta. Lo que sí se robaron fue una etapa de potencia valuada en unos $10.000, una consola de similar valor, 8 micrófonos cuyo costo rondaría los $1.500, cables y un equipo de micrófono inalámbrico. No pudieron sacar más cosas porque no lograron romper unos candados del templo.

Esta es la tercera vez que les roban y anteriormente se llevaron unas 150 sillas que nunca recuperaron.