A Victor Hugo Morales le robaron el reloj que le regaló Maradona

Este miércoles, el conocido periodista y conductor fue víctima de un asalto cerca del canal donde trabaja. Motochorros le robaron el tan querido reloj que Diego Armando Maradona le había regalado mientras hacían el programa “De zurda” en el mundial 2014.

Durante el robo los malvivientes le gritaban “Quedate quieto que te mato”, mientras lo tomaban del cuello .

“Tengo tristeza porque me robaron hoy el reloj de Diego, yo sabía que iba a pasar, se sabe que es un reloj caro, si me regala un reloj Maradona lo voy a usar, no lo voy a guardar en una mesa de luz”comentó Morales una vez iniciado su programa.

El periodista quedó maravillado por la rapidez del hecho. “Habrán sido menos de 10 segundos” remarcó la víctima.