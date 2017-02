A Fabián Martín se le fue un concejal que responderá al massismo

El panorama en el Concejo Deliberante para Fabián Martín no parece ser el mejor a priori, sobre todo para el año que está por comenzar y los que se vienen.

El intendente perdió un edil importante que llegó a la concejalía bajo su ala, en la lista del basualdismo, pero ahora le hizo un guiño de ojo a otra fuerza política de la provincia: el ibarrismo.

Se trata de Manuel Ferreyra, el concejal de Rivadavia que abandonó el bloque de Producción y Trabajo para formar un sector propio, el cual responderá a Ibarra, quien se encuentra bajo la estructura nacional que impulsa Sergio Massa.

Según dijo el propio concejal, el intendente nunca lo recibió para dialogar de manera privada a lo largo del año pasado y tras no obtener respuestas positivas decidió alejarse del bloque. “Me cansé de esperar que me reciba el intendente, todos los Concejales del bloque no tienen respuesta, pero los demás concejales parece no importarles. No se nos consultaba nada, así que me cansé y decidí armar un bloque aparte”, sostuvo Ferreyra.

Ahora el panorama parece ser algo complejo para Fabián Martín ya que el Concejo Deliberante aparece dividido en Producción y Trabajo (5 concejales), PRO (1), Frente Para la Victoria (2), Frente Justicialista (1) y ahora Frente Renovador que lo tiene al edil mencionado anteriormente.