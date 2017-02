Aguilar puso un plazo de no más de 30 días para que Caselles llame al diálogo

La semana pasada el Partido Bloquista reunió a sus integrantes para comenzar a delinear las acciones a seguir de cara a las elecciones legislativas que se llevarán adelante este año. La reunión contó con aquellos bloquistas que responden a la unión con el Frente Para la Victoria pero no con los disidentes.

La situación es compleja si se ve desde la óptica de los bloquistas que se encuentran fuera del partido pero tienen intenciones de volver, como en caso del diputado César Aguilar. El hombre que ocupa una banca de Producción y Trabajo en la legislatura provincial, sostuvo que el bloquismo central tiene los días contados para poder llamar al diálogo y convocar a los afiliados que están dispersos en otros espacios.

“Creo que la conducción (por Graciela Caselles)tiene que llamar al resto de los bloquistas que están por fuera del partido, no sólo los que estamos jugando por el lado del Basualdismo, sino los que están en Cambiemos y otros espacios porque hay bloquistas por todos lados diseminados”, expresó el diputado que lleva en su interior al partido de la estrella.

El mismo Aguilar le puso un plazo de no más de 30 días para que el diálogo suceda. “No puede pasar más de 30 días para que haya una mesa de diálogo grande para poder definir estas cosas porque si no ya no hay tiempo y uno tiene que empezar a diagramar para ver cómo se juega cada uno en su espacio”.

En la reunión de la semana pasada comenzó internamente la danza de nombres pero desde la conducción del bloquismo salieron a ponerle paños fríos a algunas declaraciones o especulaciones. Lo cierto es que ya hay figuras que se miden el traje y para eso hay muchas personalidades fuera del partido que pueden ayudar ya que tienen un protagonismo en los espacios que integran actualmente.

Al ser consultado sobre el accionar político en caso de ser llamado por el bloquismo y ser un hombre fuerte en diputados, en la bancada de Producción y Trabajo, Aguilar sostuvo que “siempre que haya una mesa de diálogo en el partido voy a estar disponible. Una vez que estemos todos los bloquistas sentados en una misma mesa y unificados, veremos que se hace con los demás espacios en los que estamos, pero si no hay unificación, cada uno seguirá participando en el espacio que está”.