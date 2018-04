Amín: “En caso de ser procesado, puedo seguir siendo diputado”

La sesión que se vivirá este jueves en la Cámara de Diputados será histórica. Es que se aprobar el desafuero y suspender al representante calingastino, Alfredo Amín.

Antes de ingresar al recinto, el edil, quien reconoció que se facturó con sobreprecios debido a la demora del pago de parte del Estado, expresó que “entiendo que tengo que ir a indagatoria y volver”.

El juez federal Leopoldo Rago Gallo le solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de edil para llamarlo a indagatoria.

Además, el diputado cuestionó que “si yo tengo un presidente procesado, un ex presidente procesado, tenemos legisladores e intendentes por causas justas o no. Cuál es el argumento, bajo una presunción, se puede llegar a determinar que este legislador no pueda venir a representar al departamento de Calingasta”.

Además, Amín agregó: “Yo pedí mi desafuero en diciembre del año pasado. Pero por el argumento de que un diputado no puede sacarse sus propios fueros no se me permitió. Creo que eso cambia radicalmente las cosas. Para mí es muy importante dar la indagatoria”.