Analizan denunciar penalmente a Barifusa por los más de $3 millones

Sin dudas la noticia que dio a conocer Diario Huarpe en la que el Tribunal de Cuentas de San Juan intimaba, en un periodo de 15 días, al ex intendente a dar explicaciones por una maniobra que habría resultado ilícita con fondos municipales, generó un remezón dentro del departamento. Y eso inclusive pueda traer cola ya que desde el Concejo Deliberante podrían actuar e inclusive un edil analiza la presentación de una denuncia penal contra las ex autoridades departamentales.

El Tribunal de Cuentas de la provincia pide explicación al ex intendente y actual diputado departamental, Jorge Barifusa, por el pago de $3.326.799,43 para la contratación directa de la “Línea de Producción de Dulce de Membrillo”. Según los documentos, el pago fue efectuado a una empresa mendocina denominada Klaus S.A., el día 18 de noviembre de 2015, precisamente a menos de un mes de que Barifusa dejara el mandato. Y la situación se da ya que aún no se encuentra la fábrica, maquinaria ni certificación de obra. Además de Barifusa, también el tribunal encuentra como responsables al ex secretario de Gobierno, Cristian Romero y el ex director de Producción y Medio Ambiente Ricardo Guerrero.

Tras este escenario, apareció uno de los concejales con mayor actividad dentro del cuerpo deliberativo del departamento y es él quien analiza presentar una denuncia penal contra el ex intendente por el presunto perjuicio ocasionado, documentado por el Tribunal de cuentas. Se trata de Jorge Morales el concejal opositor que explicó que “el Tribunal de Cuentas ya constató que existe la irregularidad, ahora es la Justicia quien debe continuar también con el presunto perjuicio ocasionado. Estoy analizando la presentación para que se inicie la investigación penal”.

Más allá de la presentación ante la Justicia ordinaria, los concejales trabajarán este lunes y se reunirán en comisión donde se pondrá a consideración y análisis elevar un pedido de informe para tener mayor precisión de la situación actual.