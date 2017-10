Antonio Falcón afirmó no tener esperanzas de que prospere el jury contra Adárvez

El Jurado de Enjuiciamiento tiene como fecha límite el próximo 8 de noviembre para definir si acepta o rechaza la denuncia presentada por el abogado Antonio Falcón contra el juez penal Guillermo Adárvez.

El proceso se debe aprobar por simple mayoría -es decir, con el voto de tres de los cinco miembros- para luego correrle traslado de las actuaciones al fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, para que vea si acusa o no al magistrado. Por el contrario, si la mayoría del jurado vota contra la denuncia, la misma se archivará.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Antonio Falcón, se mostró pesimista respecto al resultado que pueda arrojar el proceso. “La denuncia y la prueba que se acercó ya están en manos de los miembros del jury a los efectos de que evalúen la apertura del proceso, en caso de así decirlo”, explicó.

El jurado está integrado por cinco miembros: el cortista Abel Soria Vega; las abogadas Cristina Pintor y Ana María Obredor; el presidente del Bloque Justicialista, Pablo García Nieto; y la diputada provincial Amanda Días.

El abogado indicó que “han pasado de ex profeso” el tratamiento que podría terminar con la destitución de Adárvez “para que no haya definiciones” antes de las elecciones. “Por lo cual no guardo muchas expectativas. Yo creo que va a haber un mensaje muy duro hacia la sociedad, cuasi mafioso de protección”, disparó con dureza Falcón.

“Vamos a tener un juez que va a ser apto para cualquier tipo de servicio necesario. Esperemos, todo esto depende del gobernador porque los dos votos que definen son los del presidente del Bloque Justicialista y de otra diputada del mismo sector. Ellos van a inclinar la balanza”, cerró el letrado.