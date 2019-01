Hacía tiempo que el gobernador Sergio Uñac venía barajando la posibilidad de habilitar internas del Frente Todos en el departamento Capital, pero la sorpresa en términos políticos llegó con la confirmación de que el ministro de Gobierno, Emilio Baitrocchi, será quien compita por la candidatura a intendente contra el actual jefe comunal, Franco Aranda.

Sin duda, la caída de la imagen de Aranda consecuencia de un aluvión de críticas sobre la obra de la peatonal ha hecho replantear la estrategia del oficialismo que no quiere perder la gobernación de uno de los distritos que históricamente le ha sido difícil en lo electoral.

A la vez, en Casa de Gobierno saben que si el actual intendente sale vencedor de las PASO del próximo 31 de marzo, se verá fortalecido para competir en las generales de junio. De lo contrario, si el que se queda con la candidatura es el ministro de Gobierno, pues el Frente Todos tendrá una propuesta fresca para intentar seguir al frente del municipio.

Consultado por este medio, Baistrocchi confirmó que su candidatura en la Ciudad era algo que “venía pensando”, y que fue el propio gobernador quien decidió darle la posibilidad de jugar en las primarias.

Ante esto, DIARIO HUARPE se comunicó con el intendente Aranda quien afirmó que “yo siempre he estado dispuesto a una interna, me parece sano para la democracia”.

“El nombre de Emilio (Baistrocchi) me parece muy bueno porque es elevar la discusión en Capital. Cuando decidí entrar en la política quería hacer algo distinto; no por estar en el poder hay que cerrar las puertas, al contrario. Mientras más participación haya es mejor porque hay más discusión de ideas. En ese tono lo veo a Emilio y me parece que esto es bueno para la Capital. Yo estoy contento de que podamos tener alternativas válidas porque, además, Emilio es un muy buen funcionario”, añadió.

Claro que hay que decir que Baistrocchi es un funcionario muy cercano a Uñac, con quien compartió trabajo ocho años como secretario legislativo en la Cámara de Diputados y tres más como ministro. Por eso, ante la consulta de si Uñac le soltó la mano habilitando esta interna, Aranda no dudó al decir que “de ninguna manera”. “Estamos todos en el mismo proyecto. Yo no voy a discutir que Emilio es amigo personal del gobernador, pero esto es otra cosa. Acá estamos pensando en los destinos de la Capital, y esto no se mide por amistad, sino por gestión, por propuestas y por ideas. Esto es lo que vamos a discutir, no amistades”, subrayó.

Aranda, asimismo, no desconoció las críticas contra su gestión, en especial a la obra de remodelación de la peatonal. “Yo soy muy respetuoso de la crítica, a mí no me enoja. Trató de tener la cabeza abierta a la crítica constructiva o de aquel ciudadano que a lo mejor algo no le gustó, y separarla de aquella crítica que tiene una segunda intención política, que claramente también existe”, expresó.

Además, el intendente afirmó que “vamos a seguir trabajando fuertemente, hace tres años venimos haciendo una muy buena gestión y la vamos a seguir haciendo. Estamos muy confiados del trabajo que venimos haciendo, así que lo nuestro va a pasar por ahí”.

“Como intendente gobierno para los que me votaron y para los que no me votaron tratando de solucionarles los problemas a los vecinos. Entonces, deberían votarme a mí porque estamos cerca de la gente, porque vamos a seguir trabajando solucionando problemas y entendiendo que las ciudades son dinámicas y deben estar en obra permanentemente, acompañadas por una buena limpieza y todo lo que tiene que ver con la gestión. Me parece que no tenemos que enfocarnos en un solo tema, una sola obra o una sola actividad”, finalizó Aranda.