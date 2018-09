Avanza la creación de más Juzgados Federales en San Juan

En junio pasado, el presidente Mauricio Macri acompañado de 12 gobernadores entre ellos el sanjuanino Sergio Uñac, anunció el lanzamiento del proyecto “Argentina sin narcotráfico” que contempla la creación de 94 juzgados federales en todo el país.

De esta manera, todas las secretarías de la Justicia Federal se transformarán en juzgados teniendo en cuenta la nueva competencia exclusiva de lucha contra el narcotráfico, así que se sumarían a los juzgados que encabezan actualmente los jueces Miguel Ángel Galvez y Leopoldo Rago Gallo.

“Los argentinos elegimos cambiar. No queremos que nos mientan. No queremos corrupción. No queremos un Estado socio del narcotráfico, por eso hace dos años tomamos el compromiso de darle lucha juntos. Hoy la lucha contra el narcotráfico es una política de Estado y uno de los principales objetivos de mi gobierno”, afirmó en aquella ocasión el presidente.