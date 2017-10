Basualdo, contra el impuesto al vino y anticipó que acompañará el reclamo provincial

Luego de darse a conocer el impuesto del 17 por ciento al vino, el senador nacional por el espacio Cambiemos, Roberto Basualdo, explicó que no le parece para nada bien el impuesto. También adelantó que acompañará los reclamos provinciales acerca del incremento impositivo.

Basualdo explicó que “no es sólo el vino a lo que le subieron el impuesto, sino toda la producción y estamos en contra de eso, de hecho nuestro partido se llama Producción y Trabajo”.

“Creo que hay que ver la medida en general, porque teóricamente, es un aumento a toda la bebida. Yo no lo veo muy bien porque todo lo que atente a la producción encarecemos el producto sin sentido. No es visto bien la ley, tampoco se cuáles son los beneficios que tienen. A simple vista no estoy de acuerdo”, expresó el senador sanjuanino.

Por su parte, Basualdo expresó que “hay que ver qué impuestos le quitan, porque quizá es más beneficioso el quite que el impuesto que se suma o algo que compensa”.

Respecto al pedido que elevará la Provincia a Nación por este tema, sostuvo que “por supuesto que nosotros vamos a acompañar, el problema es que hay que juntar los votos necesarios”, dijo en caso de que el tema llegue al Congreso.

El legislador nacional mencionó que “hay que ver la letra chica de lo que dice el paquete de este impuesto. No tengo mucha información por el momento y por eso le pedí al equipo económico con el que trabajo, que estudien como es el tema para ver bien de qué se trata en su totalidad, pero va contra mis principios algo que atente contra la producción”.